Ред Бул: Имаме договори с двама пилоти за догодина

Съветникът на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко обяви, че компанията за енергийни напитки има договор с двама пилоти за догодина: Макс Верстапен и Исак Хаджар. Договорът на световния шампион е до края на 2028 година, но контрактът на Хаджар се оказа изненада, като той е обвързан със „семейството на Ред Бул“ във Формула 1, не точно с първия тим на компанията.

От Ред Бул все още не са обявили кой ще партнира догодина на Макс в тима на бившите световни шампиони, а бъдещето на Юки Цунода и Лиам Лоусън след края на 2025 година остава неясно.

„Умишлено искаме да отложим това решение до края на октомври и дори за след това, за да можем да направим всички сравнения – обясни доктор Марко пред австрийския вестник Kleine Zeitung. – Единственото нещо, което е сигурно, че Верстапен и Хаджар имат договори. Къде и на каква позиция все още не е решено.“

Въпреки засилващите се спекулации, че Хаджар ще е съотборник на Макс догодина, доктор Марко обясни, че в Ред Бул не са се отказали от Цунода.

„Ние все още имаме надежда за Юки. Целта му до края на сезона е да завършва в зоната на точките колкото се може по-често и постоянно. След това ще видим какво ще стане за догодина.“

Снимки: Gettyimages