Гьоко Хаджиевски: Показахме, че сме добър отбор

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски беше доволен след успеха с 2:1 над Монтана.

„Нямаше нищо необичайно. Знаехме, че Монтана е в подем и е добър отбор, който играе с темпо. Играхме дисциплинирано и показваме от мач на мач, че сме сериозен отбор. Имаме много нови и млади футболисти, но атмосферата в отбора показва, че сме на прав път. Тази победа ще ни даде повече мотивация. Започнахме трудно сезона, нямахме състав и дойдох тук малко преди старта на шампионата. В основата на отбора са много млади играчи. Сега имаме добър баланс“.