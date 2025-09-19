Популярни
Боримиров: Това е най-важният мач за нас

  • 19 сеп 2025 | 10:21
  • 1270
  • 1
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров не скри, че днешното дерби с Лудогорец е изключително важно. Както е известно, към днешна дата "сините" са с две точки пред "орлите" във временното класиране на efbet Лига, а евентуална победа ще направи така, че за първи път в историята Левски ще е с цели 5 точки пред Лудогорец в хода на сезона.

"Това е най-важният мач за нас на този етап. Всеки сам може да прецени какво може да означава една евентуална победа. Вярвам на футболистите и на 12-ия играч! 

Очертава се, че Левски за 3-4 път от началото на сезона ще играе пред препълнени трибуни, което само по себе си е показателно за случващото се на "Герена" и любовта на феновете", коментира пред "Мач Телеграф" Боримиров.

