Боримиров: Това е най-важният мач за нас

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров не скри, че днешното дерби с Лудогорец е изключително важно. Както е известно, към днешна дата "сините" са с две точки пред "орлите" във временното класиране на efbet Лига, а евентуална победа ще направи така, че за първи път в историята Левски ще е с цели 5 точки пред Лудогорец в хода на сезона.

"Това е най-важният мач за нас на този етап. Всеки сам може да прецени какво може да означава една евентуална победа. Вярвам на футболистите и на 12-ия играч!

Очертава се, че Левски за 3-4 път от началото на сезона ще играе пред препълнени трибуни, което само по себе си е показателно за случващото се на "Герена" и любовта на феновете", коментира пред "Мач Телеграф" Боримиров.