  Майкон: Няма да е лесен мач, но ние вярваме, че можем да победим Лудогорец

Майкон: Няма да е лесен мач, но ние вярваме, че можем да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 10:51
  • 550
  • 0

Защитникът на Левски Майкон сподели очакванията си за днешното дерби с Лудогорец, което се явява пряк сблъсък за първото място в efbet Лига. Към момента "сините" са на върха в класирането, като имат преднина от две точки пред 14-кратния шампион на България.

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Бразилецът е основна част от състава на Хулио Веласкес, като от началото на сезона е пропуснал само един мач. Tой не взе участие в реванша срещу Апоел (Беер Шева) от първия квалификационен кръг на Лига Европа, тъй като беше наказан заради червения картон, получен в първата среща на "Герена".

"Няма да е лесен мач. Лудогорец има висококвалифициран отбор, който е свикнал с големи състезания. Но ние започнахме сезона добре, с увереност и много отдадена група. Вярваме, че можем да ги победим, като винаги уважаваме опонентите си, но и ценим колективната си сила. Ще излезем на терена, за да наложим играта си и да се стремим към положителен резултат", каза Майкон пред радио "Тупи".

