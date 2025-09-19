Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Лудогорец ще бъде без капитана Антон Недялков за гостуването на Левски. Той има контузия, която го извади от сметките на треньора Руи Мота за гостуването на Локомотив Пловдив, в което разградчани стъпиха накриво – 1:1. На „Лаута“ Мота прибегна до нестандартен ход и пусна като десен бек израелския централен защитник Идан Нахмиас, а вляво действаше испанецът Франсиско Сон. Срещу Левски се очаква последният да запази поста си. Но в ролята на десен краен защитник да бъде възстановеният от контузия Йоел Андерсон. Той бе привлечен през лятото от Мидтиланд, но до момента не успява да се утвърди в титулярната единайсеторка.
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха
Крилото на разградчани Бърнард Текпетей до последно ще бъде под въпрос. Ганаецът получи контузия в глезена по време на мача с Локо Пд. Малко преди края на първото полувреме той бе ударен с бутоните от полузащитника на домакините Ивайло Иванов, а на почивката бе заменен. Текпетей все още има болки в глезена. Той тренира в последните два дни. Но шансовете му да попадне в стартовата единайсеторка за сблъсъка на „Георги Аспарухов“ не са особено големи. През настоящия сезон африканецът бе използван и на върха на атаката, и на фланга. Той обаче все още няма отбелязан гол в Първа лига.
Очаква се Руи Мота отново да заложи на Матеус Машадо на върха на атаката. А като крила да действат Кайо Видал и Ерик Маркус. Сигурен за мястото си в халфовата линия е и Ивайло Чочев. На почивката на „Лаута“ бе заменен бразилецът Педро Нареси. Но той може да започне срещу Левски тази вечер.