  Лудогорец
  2. Лудогорец
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
Лудогорец ще бъде без капитана Антон Недялков за гостуването на Левски. Той има контузия, която го извади от сметките на треньора Руи Мота за гостуването на Локомотив Пловдив, в което разградчани стъпиха накриво – 1:1. На „Лаута“ Мота прибегна до нестандартен ход и пусна като десен бек израелския централен защитник Идан Нахмиас, а вляво действаше испанецът Франсиско Сон. Срещу Левски се очаква последният да запази поста си. Но в ролята на десен краен защитник да бъде възстановеният от контузия Йоел Андерсон. Той бе привлечен през лятото от Мидтиланд, но до момента не успява да се утвърди в титулярната единайсеторка.

Крилото на разградчани Бърнард Текпетей до последно ще бъде под въпрос. Ганаецът получи контузия в глезена по време на мача с Локо Пд. Малко преди края на първото полувреме той бе ударен с бутоните от полузащитника на домакините Ивайло Иванов, а на почивката бе заменен. Текпетей все още има болки в глезена. Той тренира в последните два дни. Но шансовете му да попадне в стартовата единайсеторка за сблъсъка на „Георги Аспарухов“ не са особено големи. През настоящия сезон африканецът бе използван и на върха на атаката, и на фланга. Той обаче все още няма отбелязан гол в Първа лига.

Очаква се Руи Мота отново да заложи на Матеус Машадо на върха на атаката. А като крила да действат Кайо Видал и Ерик Маркус. Сигурен за мястото си в халфовата линия е и Ивайло Чочев. На почивката на „Лаута“ бе заменен бразилецът Педро Нареси. Но той може да започне срещу Левски тази вечер.

