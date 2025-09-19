Официално: легенда на Черна гора стана селекционер на националния отбор

От Черногорския футболен съюз официално обявиха назначението на местната легенда Мирко Вучинич за нов селекционер на националния отбор на страната. Той заменя на поста освободения Роберт Просинечки, на когото досега беше асистент.

“Нашата почва винаги е била плодородна за майстори, а той принадлежи рамо до рамо с тях, с най-великите - планината Ръшмор на черногорския футбол. Той покори Италия като момче в Лече, като съотборник на Принца на Рим в Рома и като част от хегемонията на Ювентус. А в националния отбор? Първият гол на “храбрите соколи” в историята е… негов. Ами, онзи гол на “Виа дел Маре” срещу действащите световни шампиони или онзи, с който уби “драконите” от Уелс, или може би онзи, с който обърка плановете на винаги точните швейцарци. С него на терена мечтаехме и никога не се бояхме от този, който стоеше отсреща. Една нова роля в момент, в който израства ново поколение майстори, които са го гледали и са пораснали с историите и легендите за него. Нашият първи капитан. Нашият майстор. Нашият селекционер. Нашият… МИРКО ВУЧИНИЧ!”, написаха от футболния съюз в своето изявление.

По време на футболната си кариера 41-годишният специалист се подвизаваше основно в Италия, където изигра над 400 мача с екипите на Лече, Рома и Ювентус, а последният му клуб беше Ал-Джазира от ОАЕ. За националния отбор на Черна гора бившият нападател изигра 46 мача със 17 гола и 6 асистенции.