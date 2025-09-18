Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черна Гора
  3. Мирко Вучинич застава начело на Черна гора

Мирко Вучинич застава начело на Черна гора

  • 18 сеп 2025 | 04:56
  • 542
  • 0
Мирко Вучинич застава начело на Черна гора

Хърватската футболна легенда Роберт Просинечки вече не е селекционер на националния отбор на Черна гора, съобщи cetinjskilist.com. Причината е двете загуби в септемврийските световни квалификации от Чехия и Хърватия, като особено натежа тежкото поражение с 0:4 в Загреб.

Мястото на Просинечки заема местна черногорска легенда и това е бившият нападател Мирко Вучинич, който до момента беше в щаба като помощник. Вучинич всъщност беше асистент и на предишния селекционер – Миодраг Радулович, така че познава ситуацията в лагера на "храбрите соколи" много добре.

Просинечки изкара доста дълъг период начело на представителния тим на Черна гора, тъй като беше назначен през февруари 2022-а година. Новите Световни квалификации започнаха добре за него с победи над Гибралтар и Фарьорските острови, но последваха две загуби от Чехия и една от Хърватия, които сложиха край на престоя му.

Дебютът на Мирко Вучинич като национален треньор ще бъде на 9-и октомври с гостуване на Фарьорските острови.

Снимки: Gettyimages

