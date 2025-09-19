Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Вихрен представи централен защитник

  • 19 сеп 2025 | 18:32
  • 907
  • 0
Мартин Бачев е централен защитник, роден в Благоевград през 2004 г. Висок е 1.98 см и е юноша на местния Пирин (Бл). След добри изяви при юношите прави дебют в Първа лига с отбора на Пирин, като за клуба изиграва общо 31 мача. В началото на 2024 г. прави трансфер в друг елитен клуб - Ботев (Враца), където записва 39 участия с първия отбор в Първа лига. През настоящия сезон е взел три участия за тима от Враца, а от днес е футболист на Вихрен.

Ръководството на Вихрен приветства Мартин с отворени обятия и вярва, че той ще донесе още стабилност в центъра на защитата. Желаем ти здраве и незабравими моменти със зелено-белия екип, Марто!

