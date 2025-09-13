"Акулите" сдъвкаха "еделвайсите" в шоу

Черноморец (Бургас) надви с 3:2 Вихрен (Сандански) в много интересен двубой от VIII кръг на Втора лига. Георги Стайков даде аванс за домакините, които приеха "еделвайсите" в Несебър. Това се случи в петата минута, но сравнително скоро Даниел Пехливанов изравни. В 40-ата минута Димитър Костадинов намери мрежата от фаул и отново отборът от Бургас поведе.

В началото на второто полувреме гостите от Сандански си вкараха автогол за 3:1, а в 70-ата минута нападателят Методи Костов отново сведе преднината на "акулите" до едно попадение. Така тимът на Ангел Стойков се намести на седма позиция, като "синьо-белите" имат мач по-малко спрямо отборите над тях в класирането, с изключение на Дунав (Русе). Вихрен пък се свлече на четвъртата позиция, като загубата на футболистите на Борислав Кьосев е добра новина за Янтра (Габрово) - "ковачите" държат второто място за момента.