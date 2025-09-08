Вихрен официално представи Ивайло Климентов

Популярни
  • 8 сеп 2025 | 16:17
  • 780
  • 0
Вихрен (Сандански) обяви, че привлича Ивайло Климентов в редиците си. Халфът за последно игра в Добруджа, но се раздели с елитния тим.

Ето какво пишат от Вихрен:

Ивайло Георгиев Климентов е централен полузащитник, роден през 1998 г. в Батак, България. Високият около 180 см играч е юноша на испанските Гимнастик Тарагона и Валенсия, а през 2014 г. се присъединява към школата на Лудогорец. Дебютира в първия отбор на разградчани в мач от efbet Лига.

В периода 2015–2019 г. е основен състезател за Лудогорец II. Следват престои във Витоша Бистрица, ЦСКА 1948, Спартак Варна и Добруджа, където миналия сезон става шампион във Втора лига. През настоящия сезон взима участие в три срещи на Добруджа в Първа лига.

Ръководството на Вихрен пожелава на Ивайло Климентов много хубави моменти със зелено-белия екип!

