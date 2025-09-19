Популярни
  Илина Илиева с две титли от турнира Тенис Европа в София

Българката Илина Илиева стана двойна шампионка при девойките на турнира до 16 години от втора категория на Тенис Европа в София. Надпреварата се проведе при на базата на ТК "15:40".

Във финалната среща на сингъл при девойките Илина Илиева направи обрат и победи с 3:6, 6:3, 6:3 Олимпия Ягодзинска (Полша). Така Илиева спечели титлата с пет поредни успеха и само два загубени сета. На трето място на сингъл при девойките се класираха българките Радина Средкова и Рая Маркова.

На финала на двойки при девойките Илина Илиева и Рая Маркова спечелиха с 6:4, 1:6, 10-5 срещу Кара Фронек (Австрия) и Олимпия Ягодзинска (Полша). На трето място на двойки при девойките се класираха българките Радина Средкова, Зара Минева и Мелани Стоичкова.

Кристиян Стефанов, Борис Борисов и Владимир Цонков пък завършиха на трето място в надпреварата на двойки при юношите.

На финала на двойки при юношите Лука Керамилак (Сърбия) и Давид Черчел (Румъния) се наложиха с 5:7, 6:4, 10-4 над Павле Стоилкович (Сърбия) и Зия Айдин (Турция).

На сингъл при юношите триумфира Лука Керамилак (Сърбия), който  победи сънародника си Павле Стоилкович с 4:6, 6:4, 6:0.

Наградите на победителите връчиха Димитрина Иванова - турнирен директор, д-р Николай Попов от Консултативен център Баланс и Николай Пръвчев, главен съдия.

Снимка: БФ Тенис

