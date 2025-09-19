Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева победи световната №264 за полуфинал в Пазарджик

Елизара Янева победи световната №264 за полуфинал в Пазарджик

  • 19 сеп 2025 | 15:56
  • 228
  • 0
Елизара Янева победи световната №264 за полуфинал в Пазарджик

Елизара Янева изигра много силен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик Goto Diamonds Cup. Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 втората в схемата и №264 в световната ранглиста за жени Анастасия Соболева (Украйна).

Българката изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели 12 от следващите 14 гейма.

В изцяло български полуфинал Янева ще играе срещу Лидия Енчева, която победи на четвъртфиналите с 2:6, 7:6(3), 6:0 №388 в световната ранглиста Джорджия Крачун (Румъния). Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" показа страхотен характер и успя да обърне резултата от 2:5 във втория сет.

В надпреварата на двойки този следобед българската националка Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), водачки в схемата, ще играят за титлата срещу вторите поставени Яра Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия).

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири на ITF за жени, като две от тях са от тази година.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto  Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.

Следвай ни:

Още от Тенис

Александър Донски отпадна на полуфиналите в Бад Валтерсдорф

Александър Донски отпадна на полуфиналите в Бад Валтерсдорф

  • 19 сеп 2025 | 15:50
  • 151
  • 0
Дъжд отложи четвъртфиналите в Сеул

Дъжд отложи четвъртфиналите в Сеул

  • 19 сеп 2025 | 15:30
  • 374
  • 0
Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Пазарджик

Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Пазарджик

  • 19 сеп 2025 | 13:31
  • 503
  • 0
Милев и Шандаров отпаднаха на полуфиналите на двойки в Сърбия

Милев и Шандаров отпаднаха на полуфиналите на двойки в Сърбия

  • 19 сеп 2025 | 13:07
  • 351
  • 0
Александър Зверев изумен от нивото на съперниците си

Александър Зверев изумен от нивото на съперниците си

  • 19 сеп 2025 | 11:41
  • 1299
  • 0
Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

  • 19 сеп 2025 | 10:48
  • 24499
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21758
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26349
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33133
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1790
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10443
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14075
  • 4