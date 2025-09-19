Елизара Янева победи световната №264 за полуфинал в Пазарджик

Елизара Янева изигра много силен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик Goto Diamonds Cup. Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 втората в схемата и №264 в световната ранглиста за жени Анастасия Соболева (Украйна).

Българката изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели 12 от следващите 14 гейма.

В изцяло български полуфинал Янева ще играе срещу Лидия Енчева, която победи на четвъртфиналите с 2:6, 7:6(3), 6:0 №388 в световната ранглиста Джорджия Крачун (Румъния). Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" показа страхотен характер и успя да обърне резултата от 2:5 във втория сет.

В надпреварата на двойки този следобед българската националка Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), водачки в схемата, ще играят за титлата срещу вторите поставени Яра Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия).

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири на ITF за жени, като две от тях са от тази година.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.