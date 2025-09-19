Популярни
Евтимов: Напуснах „Армията“ разочарован

  • 19 сеп 2025 | 17:52
  • 200
  • 0
Вратарят на Ботев Враца Димитър Евтимов смята, че напрежението в предстоящия двубой с ЦСКА ще бъде изцяло в краката на "червените". В интервю за предаването "Преди кръга" той призна, че въпреки че сърцето му остава "червено", си е тръгнал от "Армията" разочарован.

"Пет години дадох от живота си за този отбор. Винаги ще го подкрепям, освен в мача в понеделник. Аз съм футболист на Ботев Враца и ще направя всичко, за да победим", заяви Евтимов.

Стражът обясни, че е научил чрез имейл, че договорът му с ЦСКА няма да бъде подновен, което го е оставило с горчив вкус: "Може би леко разочарован съм за начина, по който се разделиха с мен. Няма значение дали си бил пет месеца или пет години - заслужаваш нормално отношение".

За предстоящия мач в понеделник (22 септември, 20:30 ч.) Евтимов е категоричен: "Напрежението ще бъде при ЦСКА, от тях се очаква да победят. Ние ще излезем спокойни. Враца е една крепост, която трудно може да бъде превзета".

Вратарят добави, че колективът в Ботев Враца е силен и че отборът вече се утвърждава като сериозен съперник за всеки гранд.

