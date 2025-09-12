11-те на Берое и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 17:30 часа.

БЕРОЕ - БОТЕВ (ВРАЦА)

Стартови състави:

Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Факундо Константини, 5. Кайо Лопес, 10. Даниел Бодега, 11. Исмаел Хименес, 15. Факундо Аларкон, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона Сона, 24. Стефан Гаврилов, 25. Жоао Мигел;

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 97. Владислав Найденов, 9. Даниел Генов, 14. Ивей Ромееш, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 79. Мартин Петков, 11. Мартин Ачков, 36. Милен Стоев, 17. Хосе Гайегос.