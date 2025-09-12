Христо Янев: Всичко друго мога да преживя, но не и омразата, която има по стадионите

Старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев говори след загубата на своя тим от Берое. Врачани отстъпиха с 0:2 като гости, а специалистът коментира и пререканията, в които влезе след края на срещата с част от феновете на тима.

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

“Това ни е може би най-слабият мач. Най-логичното беше да загубим, въпреки че имахме ситуации. Губихме лесно топката и единоборствата. Бяхме недобре групирани и най-нормалното нещо се случи. Трябва да си направим изводите и да се опитаме да предотвратим това, което се случи днес. Да бъдем по-добри в следващите мачове.

Ради се включи добре, раздвижи добре играта. Не се получиха тези дребни неща, в които предните мачове бяхме добри - единоборства, притежаване на топката, организиране на опасни атаки. Днес играхме плахо без динамика. Смея да твърдя, че позволихме сами на Берое да повярват в себе си.

Всичко друго мога да преживя, но не и омразата, която има по стадионите. Никога не съм правил нищо лошо на никого. Трябва нещо да променим, защото тази омраза се насажда. Разбирам феновете, когато не харесват някого или как играе отбора, но не мога да приема хора, които не ме познават, да ме псуват. Трябва в България да се вземат мерки, според мен това е вид расизъм. Тази омраза трябва да я прекъснем. Трябва да има повече уважение към българския треньор”, заяви Янев.