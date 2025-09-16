Популярни
Започна ремонт на стадиона във Враца

  • 16 сеп 2025 | 14:06
  • 202
  • 0
Започна ремонт на стадиона във Враца

Стартира пореден ключов проект в сферата на спортната инфраструктура във Враца - ремонтът на лекоатлетическата писта на стадион “Христо Ботев”.

По време на символичната церемония, с която бе дадено началото на проекта, кметът Калин Каменов бе категоричен, че това е ключов приоритет не само за града, но и за целия регион. “Радвам се, че с общи усилия и с подкрепата на държавата стартираме този дългоочакван ремонт на пистата. Съвсем скоро Враца ще има адекватна инфраструктура за лекоатлетите” - добави Каменов.

Заместник-министърът на спорта Димитър Георгиев изрази удовлетворение от политиката на кмета Каменов за обновяване на материално-техническата база на спортните обекти в града.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов бе категоричен, че реализирането на проекта ще допринесе за качествената подготовка на младите атлети.

По време на церемонията управителят на фирмата-изпълнител “Арете строй” ЕООД - Пламен Трифонов заяви, че обектът ще бъде изпълнен качествено и в срок. “Предвижда се цялостно обновяване на 400-метровата писта, която ще има 6 коридора и обособени зони за отделните дисциплини. Първо ще бъде положен асфалто-бетонен слой и ще се изгради отводняване. Пистата ще има съвременна настилка, сертифицирана от World Athletics” - добави още Трифонов.

На събитието присъстваха още: народните представители Мартин Харизанов и Красен Кръстев, областният управител Николай Николов, заместник-кметът Александър Владимиров, общинският съветник и председател на спортната комисия в местния парламент - Момчил Калистратов, представителят на ММС за региона Мария Георгиева, треньори от местните клубове по лека атлетика и състезатели.

