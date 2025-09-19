Еди Хау: Трябва да внимаваме с Ник Волтемаде

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау призова дългосрочното бъдеще на новото попълнение Ник Волтемаде да не бъде рискувано с прекалено големи изисквания по време на първите му няколко седмици в английския футбол.

23-годишният германски национал отбеляза победния гол за Нюкасъл при дебюта си срещу Уулвърхамптън във Висшата лига миналата събота, но беше резерва при загубата с 1:2 от Барселона в Шампионската лига и влезе на терена през второто полувреме, въпреки че друго ново попълнение Йоан Уиса е контузен.

Волтемаде се надява да бъде върнат в титулярния състав в предстоящата среща с Борнемут в неделя.

"Трябва да внимаваме с Ник. За него е достатъчно трудно да пристигне в нова лига, а може да видите и физическия ефект върху него в мача срещу Уулвърхамптън. Няма гаранция дори при внимателното контролиране на игровите му минути, че той ще остане здрав и ще може да се включи във всички останали срещи, но ще опитаме да му дадем възможно най-добрия шанс да остане здрав и да се адаптира към Висшата лига. Той направи добър старт и съм доволен от него", коментира Хау.

Необходимостта от управление на минутите на Ник Волтемаде беше подчертана от отсъствието на Уиса, след като привлеченият от Брентфорд за 55 милиона британски лири футболист получи контузия на коляното по време на ангажиментите си с националния тим на ДР Конго по-рано този месец.

"Няма нищо, което лично аз бих направил различно. Направихме всичко като футболен клуб, за да се погрижим за Йоан. Но както с всеки футболист, който замине за мачове с националния си отбор, ние не контролираме игровите му минути. Сега просто трябва да се справим по най-добрия начин с тази ситуация", обясни Еди Хау.

"Всеки европейски отбор преминава през едни и същи преживявания. Надяваме, че ще можем да се справим", добави мениджърът на Нюкасъл.

