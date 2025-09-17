Популярни
Анри: Арсенал се нуждае от манталитет на победител, за да вдигне титлата в Англия

  17 сеп 2025
  • 55
  • 0
Анри: Арсенал се нуждае от манталитет на победител, за да вдигне титлата в Англия

Тиери Анри e сигурен, че бившият му отбор Арсенал се нуждае от манталитет на победител, за да спечели отново титлата във Премиър лийг в Англия.

"Знам, че хората ще говорят за първото място. Ще бъде битка между Ливърпул и Арсенал. Манчестър Сити не може да бъде отписан все още, те опитват нещо ново с нови футболисти. Когато играеш за титлата, трябва да излезеш и да я спечелиш. Не да излизаш и да се опитваш да не губиш мачове. Ако искаш да победиш Ливърпул или Манчестър Сити, просто трябва да излезеш на терена и да се бориш. Не можеш да влизаш в мача с мисълта да не загубиш", заяви бившият френски национал пред британските медии.

Тиери Анри даде за пример Манчестър Юнайтед от миналото, който е подхождал с мисъл за победа в своите мачове.

Французинът спечели две титли на Англия и три пъти купата на Футболната асоциация в периода 1999-2007 година.

