Браво на Митов! Играч си глътна езика, треньорът му помогна навреме

Драма се разигра на мача от Втора лига между Спартак (Плевен) и Хебър (Пазарджик) във Втора лига. В началото на срещата при рутинно единоборство във въздуха, Марио Дадаков от гостите от Пазарджик е бил ударен с бутоните в главата от противников състезател, съобщава "Марица".

Вследствие на сблъсъка играчът на "гробарите" си е глътнал езика. Първи на помощ дошъл старши треньорът на Хебър Николай Митов, който се намесил решаващо. Бившият наставник на Левски успял да извади езика на Марио Дадаков, а веднага след това футболистът бил откаран с линейка в плевенската болница, където ще остане под наблюдение.