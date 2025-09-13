Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Тежки нули край Балдуинова кула

Тежки нули край Балдуинова кула

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 1075
  • 2
Тежки нули край Балдуинова кула

Етър и Спартак (Плевен) не излъчиха победител в регионалното дерби на кръга във Втора лига. "Болярите" натискаха повече, но попадение в мрежата на гостите така и не падна. Трябва да се отбележи, че наставникът на домакините Иван Иванов предсказа правилно, че плевенчани ще заложат на по-дефанзивна тактика.

Момчетата на Русия обаче не успяха да пробият защитния блок на тима на Красимир Бислимов. Така Спартак спечели първа точка след трите поредни загуби, но остава в опасната зона. Етър пък държи десета позиция във временното класиране.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

  • 13 сеп 2025 | 16:18
  • 13825
  • 6
Паднаха 11 съботни гола

Паднаха 11 съботни гола

  • 13 сеп 2025 | 19:45
  • 23286
  • 2
ЦСКА с последния нов срещу Септември

ЦСКА с последния нов срещу Септември

  • 13 сеп 2025 | 13:21
  • 2969
  • 1
Сериозни проблеми за Асеновец

Сериозни проблеми за Асеновец

  • 13 сеп 2025 | 12:18
  • 774
  • 0
ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

  • 13 сеп 2025 | 10:50
  • 6339
  • 8
Чиликов чака здрава битка с Пирин

Чиликов чака здрава битка с Пирин

  • 13 сеп 2025 | 09:50
  • 1751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Септември, гол от 60 метра и две отменени попадения в мача

ЦСКА 1:0 Септември, гол от 60 метра и две отменени попадения в мача

  • 13 сеп 2025 | 21:14
  • 68116
  • 71
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 64458
  • 46
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 18099
  • 13
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 14395
  • 5
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 23913
  • 81
Паднаха 11 съботни гола

Паднаха 11 съботни гола

  • 13 сеп 2025 | 19:45
  • 23286
  • 2