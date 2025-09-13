Тежки нули край Балдуинова кула

Етър и Спартак (Плевен) не излъчиха победител в регионалното дерби на кръга във Втора лига. "Болярите" натискаха повече, но попадение в мрежата на гостите така и не падна. Трябва да се отбележи, че наставникът на домакините Иван Иванов предсказа правилно, че плевенчани ще заложат на по-дефанзивна тактика.

Момчетата на Русия обаче не успяха да пробият защитния блок на тима на Красимир Бислимов. Така Спартак спечели първа точка след трите поредни загуби, но остава в опасната зона. Етър пък държи десета позиция във временното класиране.