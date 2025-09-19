Росен Крумов: Никой не ни надигра

В неделя, едноименния тим на Костинброд играе в Бистрица с местния Витоша. Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Пореден мач срещу един от челниците. Това не ни притеснява, само може да ни мобилизира. Никой не ни е надиграл от началото на сезона. Загубихме точки обаче, защото не вкарваме голове от положенията, които създаваме. Трябва да изчистим и грешките в средата на терена. Знаем, че ще е тежък предстоящия двубой. Ще се надиграваме. Важното е да сме пределно мобилизирани и концентрирани. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.