Росен Крумов: Никой не ни надигра

  • 19 сеп 2025 | 12:51
  • 221
  • 0
В неделя, едноименния тим на Костинброд играе в Бистрица с местния Витоша. Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Пореден мач срещу един от челниците. Това не ни притеснява, само може да ни мобилизира. Никой не ни е надиграл от началото на сезона. Загубихме точки обаче, защото не вкарваме голове от положенията, които създаваме. Трябва да изчистим и грешките в средата на терена. Знаем, че ще е тежък предстоящия двубой. Ще се надиграваме. Важното е да сме пределно мобилизирани и концентрирани. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.

