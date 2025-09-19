Люис Хамилтън не възнамерява скоро да спира с Формула 1

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви категорично пред френското издание L'Equipe, че не възнамерява скоро да се оттегля от Формула 1.

Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му

Британецът е вторият най-възрастен пилот на стартовата решетка през 2025 година след Фернандо Алонсо със своите 40 години. Хамилтън е и вторият най-опитен пилот изобщо в историята на спорта, отново след Алонсо, като състезателят на Ферари има общо 372 старта на своята сметка, докато Алонсо е на първото място с 417 надпревари в 420 участия.

Grand prix or grandmaster? ♟️🇦🇿 pic.twitter.com/5pMCa2BwqO — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 19, 2025

„Не планирам скоро да спирам. Наистина оценявам факта, че Фернандо продължава, защото това означава, че има и по-възрастен от мен. Ще продължа докато той не стане на 50“, заяви Хамилтън, който след това коментира и бъдещето си във Ферари и отново подчерта, че амбицията му е да спечели световна титла с Черните кончета.



„Да, това е сигурно, защото не се е случвало от много време, дори не знам колко дълго чакат. За Ферари, повече от всеки друг отбор, тази титла (конструкторската) ще значи много. Но аз наистина бих искал да спечеля и тази при пилотите“, обясни седемкратният шампион.

Защо Хамилтън разпродаде колекцията си от коли?

За последно Ферари спечели световната титла при конструкторите през 2008 година с Кими Райконен и Фелипе Маса. Последната пилотска титла на Скудерията пък датира от сезон 2007, когато Райконен грабна трофея в своя първи сезон в Маранело.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages