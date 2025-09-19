Норис: С Оскар сме свободни да се борим помежду си в 99% от времето

Ландо Норис заяви пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Азербайджан, че той и съотборникът му Оскар Пиастри са свободни да се борят помежду си в 99% от времето.

Изказването на британеца идва след спорния момент със заповедите от бокса, които от Макларън наложиха по време на Гран При на Италия преди две седмици. Тогава Норис имаше предимство пред Пиастри в хода на цялото състезание на „Монца“, но по-бавен пит-стоп дръпна британеца зад неговия съотборник.

Пиастри отново защити Макларън за заповедите от бокса на "Монца"

Впоследствие от Макларън наредиха на Пиастри да върне позицията на Норис, което австралиецът стори, въпреки че той и Норис са в директен двубой за световната титла при пилотите. Тези действия на Макларън предизвикаха доста дискусии, но и Норис, и Пиастри неколкократно защитиха своя тим. А сега Норис даде малко повече яснота за целта на тази заповед и обясни, че тя е дошла заради специфичните обстоятелства по време на състезанието в Храма на скоростта.

Ето от какво се нуждае Макларън, за да спечели титлата още в Баку

„В 99% от случаите ще сме свободни да се борим помежду си. Начинът, по който изглеждат нещата след случилото се на „Монца“, дава различно мнение на всички. Но, ако го направиш просто, а ние го направихме, както стана в Унгария миналата година, когато ситуацията беше доста сходна. Пилотът на по-предна позиция е с приоритет при спиранията в бокса, точно това стана на „Монца“.



„Факт е, че щом възстановихме нашите позиции, Оскар беше свободен да ме атакува. Той имаше предимство, защото се беше залепил за скоростната ми кутия, така че, като цяло, той спечели от цялата тази работа. Иначе ние сме свободни да се борим помежду си. Просто при спиранията в бокса водещият пилот винаги има предимство. Винаги е било така и ще продължи да бъде така. Иначе, както казах, ние сме свободни да се състезавам“, обясни Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages