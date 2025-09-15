Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ето от какво се нуждае Макларън, за да спечели титлата още в Баку

Ето от какво се нуждае Макларън, за да спечели титлата още в Баку

  • 15 сеп 2025 | 11:40
  • 362
  • 0

Предстоящата в неделя надпревара за Гран При на Азербайджан ще предостави първата възможност на Макларън да си гарантира своята втора поредна и общо десета конструкторска титла във Формула 1.

Това ще се случи, ако след финала в Баку авансът на британския тим пред най-близкия му преследвач е 346 точки. В момента Макларън има преднина от 337 пункта пред Ферари и 357 пред Мерцедес и 378 пред Ред Бул, които са единствените три тима, които, поне математически, все още имат шанс да изместят Макларън от първото място.

Простите сметки показват, че тимът от Уокинг ще си подпечата титлата цели седем кръга преди края на сезона, ако спечели с поне девет точки повече от Ферари и не загуби повече от 11 от Мерцедес и 32 от Ред Бул. При една двойна победа от страна на Макларън титлата ще се насочи към Уокинг за втора поредна година, независимо от резултатите на другите три тима край бреговете на Каспийско море.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън за трансфера във Ферари: Имаше неща, които нямаше как да предвидя

Хамилтън за трансфера във Ферари: Имаше неща, които нямаше как да предвидя

  • 15 сеп 2025 | 09:53
  • 2494
  • 0
Марко Бедзеки обясни грешката, която му коства победата на "Мизано"

Марко Бедзеки обясни грешката, която му коства победата на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 09:31
  • 512
  • 0
Марк Маркес постави нов рекорд в MotoGP, но с една условност

Марк Маркес постави нов рекорд в MotoGP, но с една условност

  • 15 сеп 2025 | 08:55
  • 2503
  • 0
Тойота вече е №1 по победи в Световния рали шампионат

Тойота вече е №1 по победи в Световния рали шампионат

  • 15 сеп 2025 | 08:41
  • 462
  • 0
Димитър Кондев: Направих фалстарт и трябваше да избия наказанието

Димитър Кондев: Направих фалстарт и трябваше да избия наказанието

  • 14 сеп 2025 | 21:53
  • 1420
  • 0
Юлиан Серафимов: Много ме е яд, но останах без спирачки

Юлиан Серафимов: Много ме е яд, но останах без спирачки

  • 14 сеп 2025 | 21:45
  • 909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 5274
  • 42
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 7155
  • 3
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 14303
  • 1
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 6599
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 5473
  • 7
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 3701
  • 2