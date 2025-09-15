Ето от какво се нуждае Макларън, за да спечели титлата още в Баку

Предстоящата в неделя надпревара за Гран При на Азербайджан ще предостави първата възможност на Макларън да си гарантира своята втора поредна и общо десета конструкторска титла във Формула 1.

Това ще се случи, ако след финала в Баку авансът на британския тим пред най-близкия му преследвач е 346 точки. В момента Макларън има преднина от 337 пункта пред Ферари и 357 пред Мерцедес и 378 пред Ред Бул, които са единствените три тима, които, поне математически, все още имат шанс да изместят Макларън от първото място.

Простите сметки показват, че тимът от Уокинг ще си подпечата титлата цели седем кръга преди края на сезона, ако спечели с поне девет точки повече от Ферари и не загуби повече от 11 от Мерцедес и 32 от Ред Бул. При една двойна победа от страна на Макларън титлата ще се насочи към Уокинг за втора поредна година, независимо от резултатите на другите три тима край бреговете на Каспийско море.

Снимки: Gettyimages