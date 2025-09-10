Пиастри отново защити Макларън за заповедите от бокса на "Монца"

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри отново защити отбора на Макларън след спорните заповеди от бокса по време на Гран При на Италия на „Монца“ в неделя.

Австралиецът се движеше на третото място в голяма част от състезанието в Храма на скоростта, но успя да прескочи съотборника си Ландо Норис заради бавния бокс на британеца. Впоследствие обаче от Макларън инструктираха Пиастри да върне второто място на Норис, което австралиецът стори, въпреки че първоначално не беше съвсем съгласен с тази инструкция.

Още след финала Пиастри заяви, че е осъзнал, че инструкцията на отбора е била напълно коректна. А сега австралиецът отново защити решението на Макларън да даде тази инструкция.

Пиастри: Беше честно да си разменим позициите с Ландо

„Ако си в противников отбор, ти приемаш късмета си. Но, когато отборът е един, един екип механици, много неща са заложени не само за нас, но и за целия отбор. Затова смятам, че решението да разменим позиции беше правилно“, каза Пиастри.

