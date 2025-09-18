Популярни
Тунчев: Трябва да изчистим главите! ЦСКА винаги е бил моят отбор

  • 18 сеп 2025 | 19:47
  • 2209
  • 0

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след победата с 1:0 срещу ЦСКА.

"Със сигурност не беше от най-приятните мачове за наблюдаване, през първото полувреме бяхме доста нервни, опитвахме се само да се защитаваме. Казах им на почивката, че трябва да променим нещо, ако искаме да вземем точка или три от този мач. Трябваше коренна промяна спрямо първото полувреме. Показахме го в Европа, нормално е да има напрежение от насъбралите се мачове с лоши резултати в първенството. На майтап - работихме доста през седмицата с психолога на отбора. Радвам се, че момчетата успяха да се вдигнат. Трябват ни позитивни резултати, така ще излезем от тази ситуация, качествата ги имаме.

Не смятам, че за две седмици сме загуби това, което показахме в Европа. Просто трябва да се успокоим и да изчистим главите. Феновете на ЦСКА? Вижте, аз изкарах страхотен период в ЦСКА, станах шампион с ЦСКА. Винаги ЦСКА е бил моят отбор. Винаги е приятно, когато феновете те аплодират. Със сигурност е по-различно, когато не играем в Кърджали. Там играем по-различно, но няма начин. Предпочитаме да играем на добър терен. Имахме нужда от лидер като Ивелин Попов, за да ни помогне да излезем от ситуацията, в която сме. С неговия опит да вдъхне увереност на футболистите", каза бившият национал.

Снимки: Startphoto

