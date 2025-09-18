Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

Пилотът на Рейсинг Булс във Формула 1 Исак Хаджар отрече, че вече е подписал договор с първия отбор на Ред Бул в световния шампионат, за да се състезава за тима на бившите шампиони.

В дните след Гран При на Италия се появиха редица информации, някои от авторитетни източници като auto motor und sport, че Хаджар със сигурност ще смени Юки Цунода в Ред Бул, а не неговото място във втория тим на компанията ще дойде Арвид Линдблад от Формула 2.

“Не, не знам какво ще е бъдещето ми - заяви днес в Баку дебютантът на Рейсинг Булс. - Имам някаква идея, но още не знам нищо. Не ми пука за слуховете. Наистина. След “Монца” имах пет дни за почивка вкъщи и бях зает, нямах време да чета слуховете в Инстаграм.”

Снимки: Gettyimages