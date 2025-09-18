Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

  • 18 сеп 2025 | 14:05
  • 111
  • 0

Пилотът на Рейсинг Булс във Формула 1 Исак Хаджар отрече, че вече е подписал договор с първия отбор на Ред Бул в световния шампионат, за да се състезава за тима на бившите шампиони.

В дните след Гран При на Италия се появиха редица информации, някои от авторитетни източници като auto motor und sport, че Хаджар със сигурност ще смени Юки Цунода в Ред Бул, а не неговото място във втория тим на компанията ще дойде Арвид Линдблад от Формула 2.

Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест
Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

“Не, не знам какво ще е бъдещето ми - заяви днес в Баку дебютантът на Рейсинг Булс. - Имам някаква идея, но още не знам нищо. Не ми пука за слуховете. Наистина. След “Монца” имах пет дни за почивка вкъщи и бях зает, нямах време да чета слуховете в Инстаграм.”

Кадилак привлече голям американски спонсор
Кадилак привлече голям американски спонсор
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

  • 18 сеп 2025 | 09:53
  • 630
  • 0
Списъкът със заявки за рали “Дряново” обещава интересни битки

Списъкът със заявки за рали “Дряново” обещава интересни битки

  • 18 сеп 2025 | 09:25
  • 1951
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 18 сеп 2025 | 07:35
  • 2232
  • 0
Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

  • 17 сеп 2025 | 20:03
  • 1154
  • 0
От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

  • 17 сеп 2025 | 18:43
  • 1347
  • 0
Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

  • 17 сеп 2025 | 17:16
  • 3591
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405069
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 14002
  • 37
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 7835
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 9387
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 47897
  • 45
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 3570
  • 1