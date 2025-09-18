Популярни
Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

  • 18 сеп 2025 | 12:28
  • 124
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел ще пропусне днешният медиен ден в началото на Гран При на Азербайджан заради болест, обявиха официално от тима. От отбора допълниха, че пилотът има нужда от допълнителна почивка преди двете свободни тренировки утре по улиците на Баку.

В съобщението на Мерцедес не се конкретизира какъв точно е здравословният проблем на Ръсел, само се казва, че той не се чувства добре.

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен
Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

Джордж все още не е подписал новия си договор с Мерцедес, като настоящият му контракт с тима изтича в края на 2025 година, а на “Монца” той и съотборникът му Андреа Кими Антонели завършиха в зоната на точките - британецът финишира пети, а италианецът - девети.

Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му
Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му
Снимки: Gettyimages

