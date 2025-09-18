Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел ще пропусне днешният медиен ден в началото на Гран При на Азербайджан заради болест, обявиха официално от тима. От отбора допълниха, че пилотът има нужда от допълнителна почивка преди двете свободни тренировки утре по улиците на Баку.

В съобщението на Мерцедес не се конкретизира какъв точно е здравословният проблем на Ръсел, само се казва, че той не се чувства добре.

Джордж все още не е подписал новия си договор с Мерцедес, като настоящият му контракт с тима изтича в края на 2025 година, а на “Монца” той и съотборникът му Андреа Кими Антонели завършиха в зоната на точките - британецът финишира пети, а италианецът - девети.

Снимки: Gettyimages