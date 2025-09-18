Контузия в прасеца попречи на Кър да защити световната си титла

Малко повече от четири минути по-късно обаче олимпийският сребърен медалист на Великобритания пресече финалната линия последен, куцайки, след като контузия в прасеца провали надеждите му и го остави далеч зад останалите.

В групата беше и приятелят му от детинство Джейк Уайтман, който преживя собствена агония, след като му бе отнета втора световна титла на самата финална линия.

Неговият сънародник шотландец все пак получи значителната утеха на сребърния медал, но за Кър останаха само разочарование и съжаление.

27-годишният атлет, който спечели тази титла в Будапеща преди две години, остана в задната част на групата в първата обиколка на състезанието. Това е стандартна практика за него, въпреки че беше притиснат.

Фактът, че той все още беше там и във втората обиколка на пистата в Токио, обаче предизвика безпокойство.

Безпокойство, което прерасна в ужас в предпоследната обиколка, когато Кър внезапно започна да куца, да подскача и да се движи на подскоци по завоя, докато съперниците му се откъсваха напред.

Това, че стисна зъби и се довлече до финала, само по себе си беше постижение. А фактът, че го направи за четири минути и 11.23 секунди, е показателен за неговата издръжливост.

"Той просто нямаше сили“, каза коментаторът на BBC Sport и олимпийски сребърен медалист от 1984 г. Стив Крам.

"Мога само да си мисля, че е имал някаква контузия още преди състезанието. Нещо не беше наред от самото начало, но той нямаше да позволи на хората да разберат, че може би има проблем.

Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

Ще се изненадам, ако е нещо, което се е случило по време на самото бягане, защото той не беше на правилната позиция, така че може би това просто е влияело на психиката му.

Още на полуфиналите си помислих, че не е напълно във форма, но е много жалко, защото Джош беше в добро състояние.“

Снимки: Gettyimages