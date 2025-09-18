Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Контузия в прасеца попречи на Кър да защити световната си титла

Контузия в прасеца попречи на Кър да защити световната си титла

  • 18 сеп 2025 | 12:21
  • 121
  • 0
Контузия в прасеца попречи на Кър да защити световната си титла

Малко повече от четири минути по-късно обаче олимпийският сребърен медалист на Великобритания пресече финалната линия последен, куцайки, след като контузия в прасеца провали надеждите му и го остави далеч зад останалите.

В групата беше и приятелят му от детинство Джейк Уайтман, който преживя собствена агония, след като му бе отнета втора световна титла на самата финална линия.

Неговият сънародник шотландец все пак получи значителната утеха на сребърния медал, но за Кър останаха само разочарование и съжаление.

27-годишният атлет, който спечели тази титла в Будапеща преди две години, остана в задната част на групата в първата обиколка на състезанието. Това е стандартна практика за него, въпреки че беше притиснат.

Фактът, че той все още беше там и във втората обиколка на пистата в Токио, обаче предизвика безпокойство.

Безпокойство, което прерасна в ужас в предпоследната обиколка, когато Кър внезапно започна да куца, да подскача и да се движи на подскоци по завоя, докато съперниците му се откъсваха напред.

Това, че стисна зъби и се довлече до финала, само по себе си беше постижение. А фактът, че го направи за четири минути и 11.23 секунди, е показателен за неговата издръжливост.

"Той просто нямаше сили“, каза коментаторът на BBC Sport и олимпийски сребърен медалист от 1984 г. Стив Крам.

"Мога само да си мисля, че е имал някаква контузия още преди състезанието. Нещо не беше наред от самото начало, но той нямаше да позволи на хората да разберат, че може би има проблем.

Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио
Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

Ще се изненадам, ако е нещо, което се е случило по време на самото бягане, защото той не беше на правилната позиция, така че може би това просто е влияело на психиката му.

Още на полуфиналите си помислих, че не е напълно във форма, но е много жалко, защото Джош беше в добро състояние.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

  • 18 сеп 2025 | 10:11
  • 546
  • 0
Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

  • 17 сеп 2025 | 20:05
  • 2086
  • 0
Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

  • 17 сеп 2025 | 19:29
  • 826
  • 0
Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

  • 17 сеп 2025 | 18:57
  • 2920
  • 0
Сълзи от щастие за Щефела в Токио

Сълзи от щастие за Щефела в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:45
  • 775
  • 0
Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:25
  • 1084
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403950
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 11495
  • 31
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 6650
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 7800
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 45973
  • 42
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 1119
  • 0