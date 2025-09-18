Васьор: Състезанията в Баку винаги са интересни

Шефът на Ферари Фредерик Васьор е уверен, че предстоящият уикенд за Гран При на Азербайджан ще е интересен - Скудерията и Шарл Леклер спечелиха последните 4 квалификации в Баку, но тимът още няма победа там.
“Заради дългите прави и техничният среден сектор в Баку състезанията винаги са интересни - обясни Васьор. - Надпреварите на това трасе са непредсказуеми, тук неочаквано може да получиш добър шанс за победа, който трябва да използваш. Затова трябва през целия уикенд да работим на най-високо ниво и да реализираме максимума от възможностите на колата.
“Ние се подготвяхме сериозно за този уикенд, тъй като на уличните трасета всичко има значение. Ако направим всичко както трябва, можем да постигнем добри резултати и с двамата ни пилоти.”
Снимки: Imago