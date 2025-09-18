Васьор: Състезанията в Баку винаги са интересни

Шефът на Ферари Фредерик Васьор е уверен, че предстоящият уикенд за Гран При на Азербайджан ще е интересен - Скудерията и Шарл Леклер спечелиха последните 4 квалификации в Баку, но тимът още няма победа там.

“Заради дългите прави и техничният среден сектор в Баку състезанията винаги са интересни - обясни Васьор. - Надпреварите на това трасе са непредсказуеми, тук неочаквано може да получиш добър шанс за победа, който трябва да използваш. Затова трябва през целия уикенд да работим на най-високо ниво и да реализираме максимума от възможностите на колата.

On this day last year... ⏪



Oscar Piastri with one of the overtakes of the season, diving past Charles Leclerc to eventually claim his second race win 🏆#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cXbuynRFAf — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

Пиастри може да изравни рекорд на Сена и Хакинен

“Ние се подготвяхме сериозно за този уикенд, тъй като на уличните трасета всичко има значение. Ако направим всичко както трябва, можем да постигнем добри резултати и с двамата ни пилоти.”

Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му

Следвай ни:

Снимки: Imago