  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му

Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му

  • 18 сеп 2025 | 11:31
  • 459
  • 0

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун вече посъветва Люис Хамилтън да сложи край на кариерата си в нов опит да привлече вниманието на медиите. А сега британецът доразви тезата си, че с твърдението, че ако резултатите на 7-кратния световен шампион не се променят през 2025 година, то хората скоро може да забравят постиженията на сънародника му.

“Най-странното, според мен е, че Люис и Ферари са на мнение, че той може да направи всичко, което е необходимо, за да се представя добре. Но когато нещата не се случват така, както очаквате, то тогава идва разочарованието.

“Люис трябва да спре. Съществува опасност, ако Люис продължава да се представя в този дух още година или година и половина и резултатите му не се подобрят, то хората просто ще забравят за Хамилтън и постиженията му.”

Снимки: Gettyimages

