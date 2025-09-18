Популярни
Исак Надер: Не можех да рискувам да загубя световната титла

Португалецът Исак Надер спечели световната титла на 1500 метра при мъжете в Токио слез ожесточена битка до последния метър с Джейк Уайтман.

“На последните 100 метра напълно вярвах в себе си. Знаех, че Джейк ще се бори докрай, затова се впуснах в скок. Това вероятно беше първият път, когато го направих в кариерата си, но не можех да рискувам да загубя световна титла.

Очевидно е, че накрая се отплати. Нямам думи да опиша какво се случи, но аз вярвах в себе си, както и семейството ми и приятелката ми (Саломе Афонсо). Всъщност двамата сме наша собствена тренировъчна група. Заедно сме 24/7 и тя е на всяка тренировка, дори повече от моя треньор, защото той не ходи на всеки тренировъчен лагер на височина.

Наистина важно е тази група да вярва в мен и да ме подкрепя. Някои хора ме критикуваха и казваха, че никога няма да постигна това, но ето ме - световен шампион и първият португалец, спечелил златен медал на 1500 метра. За съжаление не успях да чуя португалския отбор да ме аплодира, защото публиката тук е толкова шумна.

Това е само една от сбъднатите ми мечти, другата ще трябва да почака до 2028 г. Спечелването на злато в Лос Анджелис не е обещание, а просто мечта. Следващата година ще участвам в Европейското първенство (Бирмингам) като световен шампион, а на световното първенство година по-късно (Пекин, 2027 г.), така че ще се справя с темпото и ще приемам всяко събитие такова, каквото дойде“, каза световният шампион на 1500 метра.

