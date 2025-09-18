Последна тренировка за "сините" преди дербито с Лудогорец - очаквайте на живо!

Отборът на Левски ще проведе последната си тренировка преди утрешното дерби с Лудогорец. Заниманието на "сините" стартира в 11:00 часа, а първите 15 минути от него ще бъдат излъчени на живо в Sportal.bg.

Сблъсъкът от 9-ия кръг на efbet Лига е в петък (19 септември) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Тимът на Хулио Веласкес влиза в срещата като лидер в класирането, докато "орлите" имат две точки по-малко и заемат второто място в подреждането.

От началото на новия сезон и Левски, и Лудогорец все още не познават вкуса на загубата. Столичани имат шест победи и едно равенство, а момчетата на Руи Мота записаха пет успеха и две ремита.