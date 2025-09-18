Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Последна тренировка за "сините" преди дербито с Лудогорец - очаквайте на живо!

Последна тренировка за "сините" преди дербито с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 10:30
  • 648
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Отборът на Левски ще проведе последната си тренировка преди утрешното дерби с Лудогорец. Заниманието на "сините" стартира в 11:00 часа, а първите 15 минути от него ще бъдат излъчени на живо в Sportal.bg.

Сблъсъкът от 9-ия кръг на efbet Лига е в петък (19 септември) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Тимът на Хулио Веласкес влиза в срещата като лидер в класирането, докато "орлите" имат две точки по-малко и заемат второто място в подреждането.

От началото на новия сезон и Левски, и Лудогорец все още не познават вкуса на загубата. Столичани имат шест победи и едно равенство, а момчетата на Руи Мота записаха пет успеха и две ремита.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ключово дерби приковава вниманието в Елитната група до 16 години

Ключово дерби приковава вниманието в Елитната група до 16 години

  • 18 сеп 2025 | 09:30
  • 383
  • 0
Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

  • 18 сеп 2025 | 09:08
  • 534
  • 1
Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

  • 18 сеп 2025 | 08:55
  • 677
  • 0
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5882
  • 7
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9023
  • 28
Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море отказа финансова помощ от общината

  • 17 сеп 2025 | 22:56
  • 3703
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403014
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9023
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5313
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5882
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43506
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33565
  • 55