Списъкът със заявки за рали “Дряново” обещава интересни битки

20 екипажа са подали заявки за рали “Дряново” - състезанието, с което ще бъде рестартирана най-популярната моторспорт дисциплина у нас - ралитата. След 2-годишна пауза отново ще има рали сезон, като той ще е по-кратък - новите рали шампиони у нас ще бъдат определени след само 3 кръга.

В челото на класирането се очертава интересна битка между Антон Титов/Александър Спиров (Хюндай i20N Rally2) и Никола Мишев/Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo). Това са и екипажите с най-голям шанс за победа в генералното класиране, а последният рали шампион на България Мартин Сурилов (навигатор Цанко Юриев, Ситроен С3 Rally2) ще пропусне “Дряново”, тъй като е ангажиран със състезание в Румъния.

Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”

Българският пилот, който се състезава в Европейския рали шампионат Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3, клас RC3) ще запише първо рали у нас с този автомобил, като той вече демонстрира възможностите му на планинското състезание “Шумен” след края на ревизията на колата.

В клас RC4 се очаква да има изключително интересна битка между съотборниците в “Астра Рейсинг” Кирил Тодоров/Георги Аврамов (Опел Корса Rally4) и Любен Каменов/Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4). Тодоров вече записа една победа в своя клас в планинското състезание “Лясковец”, а Каменов и Будинов стартираха сезона с много силно представяне в рали “Барум”.

Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2

За старта на сезон 2025 в състезанията се връщат още интересни екипажи - Станислав Владимиров/Чавдар Събев (Опел Астра GSI) и Огнян Герджиков/Георги Гаджев (Рено Клио RS) са отличен пример за това, както и Николай Арабаджиев/Костадин Щерев (Субару Импреза STI, клас НС1), като ще е интересно да видим как ще се справи известният пилот Коцето Щерев като навигатор.

В RC5 ще е интересна битката на Петър и Любка Йорданови (Рено Клио Rally5) срещу Динко Иванов/Явор Брънков, като Динко също вече кара Клио Rally5 и дебютира с него на планинско “Лясковец”.

Програмата на рали “Дряново” включва шест отсечки - три етапа, които се карат по два пъти, като състезанието ще се проведе този уикенд - на 20 и 21 септември.

"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма

Sportal.bg е медиен партньор на рали "Дряново" и тук ще научавате всичко най-интересно преди, по време и след финала на състезанието.

