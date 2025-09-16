Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”

Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”

  • 16 сеп 2025 | 13:26
  • 276
  • 0
Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”

Българският пилот в Европейския рали шампионат (ERC) ще стартира в първия кръг от националния рали шампионат - “Дряново” (20-21 септември).

Томов стартира силно в ERC в рали “Сиера Морена”, където беше сред най-бързите в ERC3, но отпадна заради повреда, а след това пропусна част от състезанията заради проточилата се ревизия на автомобила му Рено Клио Rally3.

Александър Томов пропуска рали “Барум”
Александър Томов пропуска рали “Барум”

Томов се завърна успешно на трасето на планинско “Шумен” с напълно възстановен автомобил, но в края на лятото остана без навигатор и това допълнително забави програмата му.

“Сега вече всичко е готово, колата ни е напълно възстановена, при това с най-новите компоненти - обясни за Sportal.bg бащата на Алекс Стоян Томов. - Вече имаме и навигатор за рали “Дряново” - Еди Сивов, който е работил с Миро Ангелов и има опит, което е важно за днес. Тази седмица ще правил тестове около Плевен и през уикенда стартираме в рали “Дряново”.

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10
Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10
 Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2
Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

  • 15 сеп 2025 | 21:01
  • 1597
  • 0
Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 19:27
  • 929
  • 0
Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

  • 15 сеп 2025 | 15:36
  • 2145
  • 3
Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

  • 15 сеп 2025 | 15:06
  • 663
  • 0
„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

  • 15 сеп 2025 | 14:33
  • 1225
  • 0
В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

  • 15 сеп 2025 | 14:29
  • 1614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 172
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 5886
  • 2
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 21129
  • 15
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 26055
  • 68
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 4160
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365167
  • 3