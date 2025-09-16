Александър Томов ще стартира в рали “Дряново”

Българският пилот в Европейския рали шампионат (ERC) ще стартира в първия кръг от националния рали шампионат - “Дряново” (20-21 септември).

Томов стартира силно в ERC в рали “Сиера Морена”, където беше сред най-бързите в ERC3, но отпадна заради повреда, а след това пропусна част от състезанията заради проточилата се ревизия на автомобила му Рено Клио Rally3.

Александър Томов пропуска рали “Барум”

Томов се завърна успешно на трасето на планинско “Шумен” с напълно възстановен автомобил, но в края на лятото остана без навигатор и това допълнително забави програмата му.

“Сега вече всичко е готово, колата ни е напълно възстановена, при това с най-новите компоненти - обясни за Sportal.bg бащата на Алекс Стоян Томов. - Вече имаме и навигатор за рали “Дряново” - Еди Сивов, който е работил с Миро Ангелов и има опит, което е важно за днес. Тази седмица ще правил тестове около Плевен и през уикенда стартираме в рали “Дряново”.

