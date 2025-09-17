Лудогорец III надви Спартак II (Варна)

Лудогорец III (Разград) спечели гостуването си на Спартак II (Варна) с 2:1. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Христо Златински, с оглед събитията на терена. Адмирации за младите футболисти на двата отбора, които изиграха двуостър мач в добро темпо. Валентин Кърчев откри за гостите в 25-ата минута. В 39-ата пък Мартин Станчев удвои. Влезлият като резерва Илиан Гатински уцели два пъти гредите на Спартак. Накрая Никола Тотев реализира от дузпа почетното попадение за домакините.