Първа загуба за Спартак II (Варна)
Волов Шумен 2007 победи във Варна, втория отбор на местния Спартак с 4:2. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините изиграха повече от полувреме с намален състав. Противно на крайния резултат, гостите започнаха лошо. Само след 180 секунди игра си вкараха автогол. След още толкова време, Никола Тотев прехвърли шуменския страж за 2:0. Младата селекция на „соколите“ продължи да се справя по-добре. Това продължи до 30-ата минута, когато Алекс Наков вкара за 2:1. Последва подем в играта на Волов. В 42-ата минута Георги Дичев извърши нарушение срещу нападателя на Волов Златин Боянов и получи втори жълт и червен картон. Румен Николов изравни в 56-ата минута. Десетина по-късно, след удар на Наков стана автогол – 2:3. Четвърт час преди края Боянов беше фаулиран и Румен Николов реализира дузпата за окончателното 2:4.

Снимка: fcvolovshumen.com

