Лудогорец III и Черно море II не вкараха гол

  • 10 сеп 2025 | 19:29
  • 485
  • 0
0:0 приключиха в Разград, местния Лудогорец III и Черно море II (Варна). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Стана равностоен, който съперниците завършиха с по десет футболисти. Гостите имаха три възможности да вкарат през първото полувреме. Вратарят им пък отрази два опасни удара. След почивката, равновесието се запази в началните десетина минути, след които Крис Иванов от домакините беше отстранен с червен картон. „Моряците“ взеха инициативата, направиха два пропуска. После дясното крило на Лудогорец навърза няколко играчи на Черно море, стреля, но стража на варненци спаси. След това Емануил Няголов от гостите беше отстранен с червен картон. В оставащото време до края нямаше опасности пред вратите.

