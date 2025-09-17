Ботев (Пд) договори бивш национал на Нигерия

Ботев (Пловдив) договори още един нов футболист. Фланговият нападател Самуел Калу ще се превърне в 17-ото лятно попълнение на "канарчетата", разбра Sportal.bg.

За последно Калу е бил част от Уотфорд, но вече в продължение на повече от 12 месеца е без отбор. В кариерата си крилото е играл още в Лозана, Бордо, Гент и Тренчин. Любопитно е, че през лятото на 2018 г. той прави трансфер от Белгия във Франция срещу сумата от 8,5 млн. евро.

Ботев взе 16-и нов

Самуел Калу е бивш национал на Нигерия, като за страната си той има 17 мача и два гола.

"Жълто-черните" продължават да търсят решение на проблемите, които съпътстват тима от началото на новия сезон. Ботев се намира на дъното в efbet Лига с едва 4 точки след 7 изиграни срещи.

Снимки: Gettyimages