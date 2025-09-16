Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Босът на Ботев (Пловдив) покани феновете на разговори

Босът на Ботев (Пловдив) покани феновете на разговори

  • 16 сеп 2025 | 19:33
  • 780
  • 6

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов покани на среща фракциите на клуба, за да се тушира напрежението помежду им. Поканата за разговори е за четвъртък.

Ето декларацията на боса на пловдивчани:

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Изминаха близо три месеца, откакто стартирахме тежката и трудна задача по стабилизирането на нашия любим клуб. Ситуацията е тежка, усилията са ежедневни, а резултатите все още не са такива, каквито на всички ни се иска.

И докато на терена нещата не зависят от всички нас, не така стои случващото се извън него. Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение и в без това тежката ситуация.

Затова аз и моят екип взехме категорично решение – Това не може да продължава! Всички ние сме наясно, че ако отбор и публика не са едно цяло – нищо добро не ни чака.

Именно поради тази причина призовавам на среща в четвъртък (18.09) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ представители на: Обединени фракции Bultras, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Фен-клуб Ботев 1912, Сдружение ПФК Ботев и Фондация "Жълто и Черно".

Време е всички заедно да тръгнем в общата цел за по-доброто бъдеще на Ботев Пловдив. Аз и моят екип допускаме грешки, както всички хора допускат такива, но когато има грешка – има и прошка.

Нека всички заедно върнем Ботев на мястото, което заслужава! Без повече декларации, без излишни разделения!

С уважение,

Илиян Филипов

