Зехтински: Белия е добър треньор, не трябваше да подава оставка

  • 17 сеп 2025 | 10:12
  • 257
  • 0
Зехтински: Белия е добър треньор, не трябваше да подава оставка

Легендата на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински, който в понеделник навърши 70 години, коментира ситуацията в любимия си клуб и оставката на треньора Николай Киров.

"За мен не беше време Николай Киров да подава оставка. Не зная защо се стигна до тук. За мен Белия е добър треньор. Да, Ивелин Попов беше лидер, но нямам идея какво е довело до тези решения. И аз съм бил треньор и аз съм подавал оставки. Дано да се намери добър вариант за наставник и да вдигне отбора, защото последно място не отива на Ботев Пловдив", заяви Зехтински.

"Иначе, всичко е толкова подобрено, като условия – финансови и организационни. Публиката ни е великолепна. Малко късмет ни трябва, една победа над Монтана щеше да ни вдигне. Така, както шансът се усмихна на ЦСКА срещу Септември, но трябва винаги да живеем с надежда за по-добро. Човек без надежда нищо не е и затова Джани Родари е използвал своя прозорец, за да продава такава“, каза още Пловдивският Зико за своя любим клуб.

