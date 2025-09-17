Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

  • 17 сеп 2025 | 09:41
  • 1605
  • 0

Ботев Пловдив е получил множество откази от различни треньори, които са били набелязани да заменят Николай Киров. В последните дни "канарчетата" са провели разговори с голям брой специалисти, но така и не са постигнали разбирателство с никой, съобщи "Тема Спорт". Затова и клубът все още не е намерил наследник на Белия и поради тази причина наставникът може пак да продължи да води отбора. Както е известно, след домакинската загуба от Монтана с 0:1 в петък вечер той подаде оставка, но вчера клубното ръководството е провело разговори с него и е твърде вероятно днес да бъде върнат.

Интересното е, че клубът официално не написа нищо по отношение на решението на Киров - че е подал оставка и дали тя е приета или не. По документи Николай Киров-Белия все още се води старши треньор на Ботев Пловдив.

Били са обсъждани имената на опитни специалисти, които да вдигнат тима веднага. Става въпрос за Александър Томаш, Димитър Димитров-Херо, Георги Дерменджиев и Любо Пенев.

Мнозинството от привържениците на Ботев Пловдив настояват за треньорска смяна и не искат Николай Киров. Факт е обаче, че в клуба нямат решение, а двубоят със Септември наближава. "Жълто-черните" гостуват в "Надежда" в неделя от 17:45 часа.

