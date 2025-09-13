Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

Наставникът на Арда Александър Тунчев не остана никак доволен от показаното от неговите футболисти при поражението с 0:3 от Спартак във Варна.

"Не се получи това, че допуснахме три елементарни гола и не успяхме да отбележим. Най-нормалното нещо е да загубиш мача. Какво не ни позволява да отбележим? Може би класа. Имахме и при 0:0, и при 1:0. Когато допускаш гол и не успяваш да отбележиш, няма какво да очакваш.

Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи. Надявах се, че тази пауза ще ни дойде добре, но

Националния отбор? Спекулации. Никой не е разговарял с мен или ръководството на Арда", отговори Тунчев на въпрос дали може да поеме националния тим на България след напускането на Илиан Илиев.