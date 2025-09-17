Двама от ЦСКА пропускат мача с Арда

ЦСКА проведе последна тренировка преди утрешното гостуване на Арда в отложен мач от 5-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе от 17:30 ч. на стадион "Берое" в Стара Загора поради ремонт на тревното покритие на стадион "Арена Арда" в Кърджали.

В състава на Душан Керкез няма сериозни кадрови проблеми. На облекчен режим днес тренираха Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които са с леки оплаквания от последния двубой на втория тим на ЦСКА, заради които няма да попаднат в групата за утрешния мач.

Останалите футболисти на "армейците" са в добро кондиционно състояние преди шампионатния сблъсък, за който на линия ще е и Джеймс Ето'о, пропуснал победата над Септември (3:1) заради наказание.