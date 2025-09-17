Нели Чепчирчир обясни защо не съжалява, след като пропусна медал на 1500 м на Световното

Нели Чепчирчир наруши мълчанието си, след като остана на крачка от подиума във финала на 1500 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

22-годишната състезателка се намираше във впечатляваща форма през сезона и беше сред фаворитите за победата, но завърши на четвърто място с личен рекорд от 3:55.25. Фейт Кипйегон спечели своята пета титла, пресичайки финалната линия с време 3:52.15.

Доркъс Еуои, която участва на първото си световно първенство, завърши на второ място с личен рекорд от 3:54.92. Австралийката Джесика Хъл допълни подиума с време 3:55.16.

Младата кенийка разкри, че е била въодушевена от класирането си за финала, отбелязвайки, че се е молила усилено да види и своите сънароднички в бягането.

"Състезанието беше добро, защото от първия ден се молехме много усилено да стигнем до финалите. След като бягахме в този финал, оценявам много днешните резултати. Въпреки че не спечелих, постигнах личен рекорд“, каза Нели Чепчирчир след състезанието.

"Този сезон беше добър за мен и няма за какво да съжалявам, защото стигнах до финала. Вълнувам се за тях и се гордея, защото спечелиха медал.“

