  Саръбоюков скача под номер 5 в първия си финал на световно първенство

  • 17 сеп 2025 | 12:15
Божидар Саръбоюков ще излезе със стартов номер 5 в първия си финал на световно първенство при мъжете. 21-годишният възпитаник на Димитър Карамфилов излиза днес в 14:49 часа българско време в битката за отличията на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Надпреварата ще бъде предавана по БНТ3.

Първи в стартовия списък е суперзвездата на Гърция Милтиадис Тентоглу. Другите трима преди Саръбоюков са Теджей Гейл, Матиа Фурлани и Симон Ехамер, който в Токио планира да стартира и в десетобоя.

Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио
Саръбоюков се класира за финал на Световното в Токио

През сезона европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 има най-добър резултат 8.21 м, а личният му рекорд е 8.22 м. В квалификациите в Япония Саръбоюков постигна 8.10 м.

