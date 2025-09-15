Локатели: Много сме позитивни след мача с Интер, а утре ще играем в най-добрия турнир

Популярни
  • 15 сеп 2025 | 18:30
Капитанът на Ювентус Мануел Локатели подчерта, че настроението в отбора е приповдигнато след успеха с 4:3 в дербито с Интер. Халфът изрази надежда, че “бианконерите” ще пренесат този ентусиазъм и в Шампионската лига, където утре ги очаква домакинство на Борусия (Дортмунд).

Игор Тудор: Нямаме търпение за мача с Борусия (Дортмунд)
Игор Тудор: Нямаме търпение за мача с Борусия (Дортмунд)

“Чувстваме се наистина ентусиазирани и сме много позитивни след мача с Интер. Намираме се в добра форма и сме уверени. Утре ще играем в най-добрия турнир. Важно е да стартираме успешно и да подходим по най-добрия начин към двубоя пред нашите фенове. Когато чуем химна на Шампионската лига, ще бъде емоционално също като първия път. Нашата тайна е сплотеността, искаме да работим като отбор. Това е невероятен турнир, като не бива да ни липсват ентусиазъм и желание да бъдем един тим.

Разбирам указанията на треньора. Щастлив съм и се справяме добре. Все още ни остава работа за вършене, но определно имаме добри основи. Наставникът ни говори много и подходът му доста ни помогна, като също така сплоти отбора. Това е много важно за нас. Аз съм капитанът и се гордея с тази роля. Опитвам се да бъда пример за останалите във всяка ситуация както на терена, така и извън него”, коментира Локатели на пресконференцията си преди утрешния мач.

Снимки: Gettyimages

