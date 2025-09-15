Игор Тудор: Нямаме търпение за мача с Борусия (Дортмунд)

Наставникът на Ювентус Игор Тудор изрази вълнението си преди първия мач на тима от тазгодишното издание на Шампионската лига, а именно утрешното домакинство на Борусия (Дортмунд). Той увери, че неговите играчи са мотивирани за участието си в турнира.

Локатели: Много сме позитивни след мача с Интер, а утре ще играем в най-добрия турнир

“Борусия (Дортмунд) е много силен тим. Играем у дома срещу отбор от топ ниво, като нямаме търпение мачът да започне. Не мисля за това докъде можем да стигнем. Необходимо е да се фокусираме върху първите стъпки. Трябва да сме концентрирани за утре и да видим как можем да ги нараним. Но също така да видим и как те могат да ни създадат проблеми. Имаме добри взаимоотношения в отбора. Треньорът трябва да взима решения, а това не е лесно. Аз обаче съм късметлия, защото тренирам група от добри, сериозни и фокусирани момчета. Имам две основни заключения от мача с Интер. Изправихме се срещу най-силния тим в Серия "А" според мен, а също така спечелихме, без да играем на своя максимум.

🎙️| Mister Tudor #JuveBVB press conference recap



•Cambiaso is an important player for us who we've missed. He improves the quality of the team

•What matters most is winning

•Motivation levels are sure to be sky high

•Everyone wants to play in the Champions League

•We have a… pic.twitter.com/l3XKe7Hwss — JuveFC (@juvefcdotcom) September 15, 2025

От моя опит мога да кажа, че играчите забравят за умората и контузиите, когато настъпи Шампионската лига. Всеки иска да играе в този турнир. В ШЛ се състезават отбори от различни първенства, и то най-добрите в тях. Така че мотивацията със сигурност е до небето. Най-важна е победата. Ако вкараш няколко гола в повече, още по-добре. Като цяло, допада ми да практикувам атакуващ футбол. Андреа Камбиазо? Той се справя добре, като за нас е важен играч за нас и ни липсваше. Все пак той подобрява качеството на тима”, каза Тудор на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Imago