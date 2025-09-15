Популярни
  3. Игор Тудор: Нямаме търпение за мача с Борусия (Дортмунд)

  • 15 сеп 2025 | 18:25
Наставникът на Ювентус Игор Тудор изрази вълнението си преди първия мач на тима от тазгодишното издание на Шампионската лига, а именно утрешното домакинство на Борусия (Дортмунд). Той увери, че неговите играчи са мотивирани за участието си в турнира.

Локатели: Много сме позитивни след мача с Интер, а утре ще играем в най-добрия турнир
Борусия (Дортмунд) е много силен тим. Играем у дома срещу отбор от топ ниво, като нямаме търпение мачът да започне. Не мисля за това докъде можем да стигнем. Необходимо е да се фокусираме върху първите стъпки. Трябва да сме концентрирани за утре и да видим как можем да ги нараним. Но също така да видим и как те могат да ни създадат проблеми. Имаме добри взаимоотношения в отбора. Треньорът трябва да взима решения, а това не е лесно. Аз обаче съм късметлия, защото тренирам група от добри, сериозни и фокусирани момчета. Имам две основни заключения от мача с Интер. Изправихме се срещу най-силния тим в Серия "А" според мен, а също така спечелихме, без да играем на своя максимум.

От моя опит мога да кажа, че играчите забравят за умората и контузиите, когато настъпи Шампионската лига. Всеки иска да играе в този турнир. В ШЛ се състезават отбори от различни първенства, и то най-добрите в тях. Така че мотивацията със сигурност е до небето. Най-важна е победата. Ако вкараш няколко гола в повече, още по-добре. Като цяло, допада ми да практикувам атакуващ футбол. Андреа Камбиазо? Той се справя добре, като за нас е важен играч за нас и ни липсваше. Все пак той подобрява качеството на тима”, каза Тудор на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

