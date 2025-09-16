Популярни
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 655
  • 1
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Днес ще се изиграят първите мачове от основната фаза на Шампионската лига. Програмата предвижда 6 срещи, като две от тях започват в 19:45 часа, а останалите са с начален час 22:00.

На "Сан Мамес" Атлетик Билбао посреща Арсенал. Баските записаха три поредни победи в Ла Лига, преди да загубят у дома от Алавес през изминалия уикенд. Арсенал, от своя страна, е в приповдигнато настроение след разгромния успех срещи Нотингам Форест (3:0). "Топчиите" направиха изключително скъпа и качествена сеелекция и, според мнозина, са сред големите фаворити в турнира.

ПСВ Айндховен влиза като фаворит в двубоя срещу Роял Юнион СЖ, но сблъсъците между отбори от Нидерландия и Белгия винаги са били непредвидими.

Испанският колос Реал Мадрид ще се опита да избегне проблемите от миналия сезон, когато допусна няколко грешни стъпки в основната фаза на турнира. "Белите" излизат на "Сантиаго Бернабеу" срещу Марсилия и не могат да си позволят подценяване, защото в състава на ОМ има сериозна класа.

Любопитно ще е и в Лондон, където Тотнъм приема Виляреал. "Шпорите" натрупаха самочувствие с победата над Уест Хам (3:0) и като цяло стартираха на високи обороти в Премиър лийг, но срещу тях ще се изправи съперник, който неведнъж е показвал, че не се притеснява от мачове срещу топ отборите както в Испания, така и в Европа.

Двубоят между Ювентус и Борусия (Дортмунд) също предизвиква голям интерес. Юве е в подем след ударното начало в Серия "А" и победата над Интер с 4:3, но и Борусия се намира в добра форма. Интересното е, че начело на тима са двама хървати и добри приятели - Игор Тудор и Нико Ковач.

