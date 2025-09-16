Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 210
  • 0
Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

За първи път от 2019 г. насам ще бъде коронясан нов световен шампион на 110 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика.

Досега Токио 2025 се характеризира с изненада след изненада. Във вторник вечерта неочакваните резултати продължиха, когато действащият световен и олимпийски шампион Грант Холоуей, вторият най-бърз състезател на 110 метра с препятствия в историята, остана шести в своя полуфинал с време 13.52 секунди. След като спечели световната титла през 2019, 2022 и 2023 г., американецът не успя да се класира за финала и няма да продължи своята серия без загуба.

След трудно начало на редовния сезон, проблемите на Холоуей продължават в Токио и той беше елиминиран в полуфиналите на 110 метра с препятствия.

Холоуей може да се похвали с впечатляващо лично постижение от 12.81 секунди, само на една стотна от световния рекорд на Ариес Мерит от 12.80, който е от 2012 г. Холоуей спечели световната титла през 2023 г. с 12.96, а година по-късно завоюва олимпийско злато с 12.99. Той също така държи световния рекорд на 60 метра с препятствия в зала (7.27).

Американецът не изглеждаше в топформа преди тазгодишното световно първенство; неговият най-добър резултат за сезона от 13.11 го нарежда на 13-то място в света за 2025 г.

